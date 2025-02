Nuovi ingressi nel Pd con Soccio e Guardabassi

Il Pd di Recanati rilancia la propria attività politica con nuovi ingressi nel direttivo. Sono state registrate le adesioni di Valentina Guardabassi e Rita Soccio. "Per Rita Soccio, ex assessora – si legge in una nota del Pd – si tratta di un graditissimo ritorno, dopo il brillante e duraturo contributo amministrativo nei settori del turismo, della scuola e della cultura. Il suo lavoro, che si è protratto per più di un decennio, ha segnato un punto di riferimento importante per l’amministrazione della città, e il suo impegno non si è esaurito con il termine del suo mandato". Valentina Guardabassi, invece, pur avendo già contribuito in modo significativo durante la campagna elettorale e presentandosi come candidata nella lista del Pd, entra per la prima volta in un organo amministrativo del partito. "Il suo ingresso rappresenta un vero e proprio debutto, ma siamo certi che porterà un valore aggiunto notevole, grazie alle sue competenze nel mondo della comunicazione, che saranno fondamentali per il rilancio e la visibilità delle nostre iniziative", spiegano i dem.