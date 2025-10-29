Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Macerata
CronacaNuovi lavori al Lauro Rossi: "Intervento post terremoto. Sarà chiuso per alcuni mesi"
29 ott 2025
LORENZO MONACHESI
Cronaca
Nuovi lavori al Lauro Rossi: "Intervento post terremoto. Sarà chiuso per alcuni mesi"

Dopo le misure tampone degli anni scorsi, a primavera un altro cantiere. Marchiori: cercheremo di muoverci nel periodo di pausa degli spettacoli.

L’interno del Lauro Rossi, in piazza della Libertà a Macerata: il teatro sarà oggetto di lavori (foto Calavita)

Per approfondire:

Almeno per un anno il teatro Lauro Rossi sarà al centro di lavori strutturali per renderlo più sicuro, eliminando la vulnerabilità e rendendo così sicuro l’edificio. "È indispensabile intervenire, i danni immediati del terremoto – spiega l’assessore Andrea Marchiori – sono stati riparati ma occorre fare un’opera di consolidamento della struttura in quanto il sisma ha accentuato le criticità dell’edificio ed ecco l’occasione per porvi rimedio definitivamente attraverso opere capaci di garantire una maggiore staticità e sicurezza". Per questa ragione si profila la chiusura del teatro.

"Il progetto prevede l’esecuzione di opere che richiedono di tenere il Lauro Rossi chiuso per alcuni mesi, cercando di far coincidere questo periodo con la pausa estiva delle stagioni ospitate nel teatro. Per altre lavorazioni si potrà, invece, consentire il normale accesso degli spettatori così da mantenere il più possibile garantita la stagione tradizionale". Il progetto esecutivo è stato redatto dai dipendenti comunali ed è all’esame dell’Ufficio speciale ricostruzione che dovrà indire la conferenza dei servizi dopo l’istruttoria finale con il parere della sovrintendenza.

"I dipendenti del nostro Ufficio tecnico – aggiunge Marchiori – hanno redatto il progetto e questo è motivo di orgoglio perché, in un periodo così impegnativo tra sisma e Pnrr, oltre alla ordinaria attività, l’Ufficio ha dimostrato di sapere fare fronte a una sfida epocale sia in termini di quantità che di qualità del lavoro". Adesso non c’è una data certa di inizio dei lavori. "Al momento – chiarisce l’assessore – l’ipotesi più accreditata è che l’intervento possa iniziare nella primavera/estate del 2026". L’importo finanziato è di 1.886.438 euro.

"I lavori – spiega Marchiori – riguardano soprattutto la sala Beniamino Gigli con interventi strutturali per eliminare le vulnerabilità. Attualmente il progetto esecutivo è all’esame dell’Usr". Non è da escludere a priori che alcune manifestazioni non possano essere ospitate al Lauro Rossi durante la chiusura per lavori. "In quel caso – conclude Marchiori – potremo sempre contare sulla disponibilità del teatro Don Bosco".

