Nuovi locali alla Paolo Ricci: laboratori per bambini e anziani

Nuovi locali all’Asp Paolo Ricci destinati ai progetti "Spazio senza età" e "Ci pensa Paolo!". Sono stati inaugurati ieri pomeriggio, in via Einaudi, e ospiteranno laboratori per i giovanissimi e per gli anziani allo scopo di creare momenti di socializzazione, attività educative e iniziative culturali. Nello specifico, si tratta di una stanza multisensoriale progettata per stimolare effetti visivi, uditivi, tattili, olfattivi; una cucina accessibile realizzata con il supporto del gruppo Lube e una stanza interattiva.

"Con questi nuovi progetti – ha detto il presidente dell’Asp Paolo Ricci, Alfredo Perugini – abbiamo voluto ampliare la rete dei servizi a favore della collettività, creando uno spazio dedicato a bambini, ragazzi e anziani nel quale professionisti qualificati come educatori, logopedisti, psicomotricisti, terapisti, pedagogisti, animatori sociali e psicologi daranno il necessario supporto per la crescita e il mantenimento delle abilità".

L’apertura dei nuovi spazi è stata resa possibile anche grazie al contributo della "Fondazione Carima", per l’occasione rappresentata dal presidente Francesco Sabbatucci. Numerose le autorità presenti al taglio del nastro, tra cui i sindaci di Civitanova e Morrovale, Fabrizio Ciarapica e Andrea Staffolani, la consigliera regionale Anna Menghi e diversi consiglieri comunali. "Senza il terzo settore – ha affermato Menghi – non si potrebbe fare nulla". "In questo luogo – ha aggiunto Ciarapica – miglioriamo la qualità della vita della nostra comunità. È pensato per le due categorie più fragili: gli anziani e i bambini".

f. r.