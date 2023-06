Nuovi marciapiedi in diverse vie

Via libera all’approvazione tecnica del progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del tratto di marciapiede situato in via Zegalara, che riguarderanno anche la strada ed il marciapiede, riferibili all’ex lottizzazione Belleggia, di via Antonio da Montolmo, che presentavano un manto viabile degradato nelle strutture principali, e necessitava pertanto di un intervento mirato al ripristino. Inoltre, in prossimità dell’intervento che si andrà ad operare, in una traversa di via Antonio da Montolmo, un tratto stradale di circa 100 metri, quindi piano viabile di strada e marciapiedi, risultano fortemente degradati. L’esecuzione delle opere è stata resa necessaria in considerazione della loro utilità ed è principalmente finalizzata al miglioramento della sicurezza viaria comunale caratterizzata quest’ultima oltre che dal flusso di traffico veicolare anche da quello pedonale.