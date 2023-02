Nuovi marciapiedi in via Pigafetta: "Risolto un problema storico"

di Giuliano Forani

Dopo oltre 40 anni via Pigafetta, a Fontespina, ha nuovi marciapiedi e una nuova asfaltatura, per un costo complessivo di 90mila euro. Ma non solo. Il Comune di Civitanova annuncia che sono terminati anche i lavori relativi ai marciapiedi di via Cristoforo Colombo, lato mare, nel tratto compreso tra il sottopasso Broccolo fino all’intersezione con via Orsini. L’importo totale, in questo caso, è stato di 110mila euro. Lo sottolinea il sindaco Fabrizio Ciarapica che annuncia anche l’imminente inizio dei lavori di via Bragadin, dove saranno realizzati i nuovi marciapiedi, mentre in via Gioia è prevista la sistemazione del manto stradale. "Dopo tanti anni – dice il sindaco –, grazie al lavoro dell’amministrazione comunale e a quello dell’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai, è stato risolto un problema storico. Un vero e proprio restyling atteso da tempo dai residenti di Fontespina. Ci stiamo muovendo per la sicurezza e il decoro di tutta la città. Sappiamo bene che ci sono tantissime situazioni emergenziali, ma stiamo e continueremo a fare tutto il possibile. Gradualmente, facendo affidamento sulle risorse a disposizione, sistemeremo le strade della nostra città". Nel piano triennale delle opere pubbliche, che dovrà essere approvato congiuntamente al bilancio, sono previsti interventi di sistemazione del sistema stradale per oltre 2 milioni e 500mila euro. A breve, inoltre, come abbiamo scritto di recente su queste colonne, partiranno i lavori anche per la sistemazione di via Piane Chienti dove, lungo la strada del Vallato, sarà realizzata un’opera di depolverizzazione in sostituzione dell’attuale fondo in ghiaia. Il costo si aggirerà intorno ai 60mila euro. Poi asfaltatura per un tratto di via Verga (160mila euro), così come interventi in piazza Conchiglia, via Montello, via Capuano, via Romagna, via Giusti e via Ugo Bassi.