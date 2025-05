Nuovi marciapiedi nel quartiere Casette

Avviati a Matelica i lavori per consentire agli abitanti del quartiere Casette San Domenico di avere un marciapiedi e un percorso pedonale, che poi potrebbe essere ampliato. "Dopo oltre 30 anni sono iniziati i lavori per il marciapiede direzione Casette San Domenico-Rondinella – ha dichiarato il sindaco Denis Cingolani –, possibili grazie alla generosità del professor Igino Colonnelli che ha donato il terreno necessario. Il progetto, per il valore di 59mila euro, è stato curato e realizzato dall’ufficio tecnico comunale e i lavori sono stati affidati alla ditta Gabrielli Costruzioni di Matelica che realizzerà l’opera entro agosto".

m.p.