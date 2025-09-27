Nuovi materiali e sostenibilità ambientale. Le novità delle aziende alla fiera di Milano

La 106° edizione di Lineapelle si è conclusa ieri alla Fiera Milano Rho proponendo una ricchezza di contenuti e sinergie. Fattori che la confermano come il momento di sintesi per la filiera della moda. In tutto sono stati 1.150 gli espositori tra concerie, accessori e componenti, tessuti e materiali sintetici, provenienti da 37 nazioni. Le aziende della provincia di Macerata sono le più numerose: a Milano erano 33 contro le circa trenta del Fermano.

"Le novità presentate in questa edizione di Lineapelle – spiega Massimo Pecorari di Eurosuole di Civitanova – sono frutto di una ricerca sui materiali nati dalla combinazione di nuovi polimeri. L’incidenza delle esportazioni è oggi del 30%, ma stiamo attuando una serie di programmi mirati a incrementare le vendite oltreconfine soprattutto in Germania, Francia, Spagna e Portogallo. Inoltre stiamo valutando anche nuovo rotte commerciali, anche se l’Italia rimane per noi il mercato principale".

"La fiera quest’anno ha rispecchiato l’andamento del mercato – hanno commentato Massimo Vallesi, Enrico Morichetti e Massimiliano Catena della Goldenplast di Potenza Picena –, non mancano le criticità di un settore in costante evoluzione. La novità principale che abbiamo presentato è la nostra sempre più spiccata sensibilità ai temi della sostenibilità; partendo da questi presupposti abbiamo introdotto le novità principali ai nostri prodotti. Attualmente l’incidenza delle esportazioni è pari a circa il 60%, ma stiamo valutando nuovi mercati per cercare di ampliare tale quota".

Le stime sull’andamento, secondo le rilevazioni dell’Ufficio studi di Lineapelle, dell’industria conciaria italiana nel primo semestre 2025 segnano un calo del 4,6% in termini di fatturato e del 2,3% nei volumi di produzione rispetto all’anno scorso. Non si arresta quindi la tendenza negativa che caratterizza il settore conciario e, più in generale, la filiera pelli da un triennio circa.

Vittorio Bellagamba