Nuovi mezzi per la Croce Rossa e un’esercitazione con i cittadini

Tanta gente e intere famiglie hanno partecipato alla giornata di festa, svoltasi per il comitato locale della Croce Rossa, tra il quartiere di Regina Pacis e l’area a ridosso del centro. Infatti, dopo la messa nella chiesa di Regina Pacis, celebrate dal parroco don Ruben Bisognin, la mattinata è continuata con l’inaugurazione di alcuni mezzi nuovi di soccorso, alla presenza dei vertici regionali della Cri e della direttrice dell’Ast di Macerata Daniela Corsi, quindi con una lunga sfilata degli automezzi per le vie cittadine attraverso piazza Mattei fino a piazzale Gerani, dove il pomeriggio è continuato con alcune esercitazioni e una simulazione di incidente, dove sono intervenuti anche i volontari della Protezione Civile e alcuni mezzi dei vigili del fuoco di Camerino. Hanno partecipato all’iniziativa anche i rappresentanti comunali di Esanatoglia e Gagliole, mentre per Matelica il vicesindaco Denis Cingolani e gli assessori Rosanna Procaccini e Graziano Falzetti, i quali hanno consegnato vari riconoscimenti ai fondatori del comitato locale, a ex presidenti e volontari. Un ringraziamento da parte degli amministratori comunali è andato al presidente del comitato Domenico Belardinelli e al suo direttivo.

Matteo Parrini