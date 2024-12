"Nuovi negozi, il centro tornerà a vivere"

Aprono nuove attività commerciali nel cuore di Civitanova. Le prime due hanno inaugurato ieri pomeriggio: Ultra Milk, in Corso Umberto I, un flagship store dedicato alla cultura streetwar con sneakers e capi di abbigliamento sportivo tra i più ricercati a livello internazionale. L’altro, un ristorante sulla Riviera del Conero, il Bocasalina Bistrot, nella location del Ciacco all’hotel Miramare. Aperture che fanno ben sperare, anche in considerazione della tante saracinesche che negli anni si sono abbassate in centro. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, insieme al consigliere comunale Gianluca Crocetti, ieri pomeriggio ha voluto portare il suo personale benvenuto, a nome della città.

"Siamo orgogliosi di vedere nuove attività aprire le loro porte in città e ringrazio gli imprenditori che hanno scelto di investire nel territorio – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. La nostra città è da sempre aperta alle novità, è un hub strategico grazie alla sua posizione, al suo enorme potenziale e alla crescente attrattività. La conferma arriva da queste aperture e da quelle già in programma. In un momento di grande trasformazione economica, quindi, Civitanova si distingue come un luogo dove le idee e le novità possono prosperare. Ben venga dunque questo dinamismo imprenditoriale che gratifica anche gli investimenti che stiamo facendo per far crescere Civitanova".

"Civitanova – ha detto Giuseppe Benni, amministratore delegato di Ultra Milk – è una delle piazze marchigiane più importanti e soprattutto un punto di riferimento per i giovani, il target a cui ci rivolgiamo".

Ma non è tutto. Sono in programma infatti altre aperture di attività commerciali sempre nel centro città. La prossima domani. Si tratta di una "Barber shop Garberia", in corso Vittorio Emanuele. "Siamo pronti ad accogliere nuove idee e progetti – ha detto il sindaco – e l’auspicio è che anche altre attività possano unirsi a noi in questo percorso di crescita".

Tutte new entry che arrivano a pochi giorni dalla pubblicazione dei dati sul turismo forniti dall’Osservatorio regionale sul Turismo che vede Civitanova nella Top dei 15 Comuni marchigiani con maggiori presenze.

"Un dato che ci stimola a fare sempre di più – ha concluso il sindaco –. L’amministrazione continuerà a sostenere i commercianti, le iniziative che promuovono l’attrattività e l’accoglienza, investendo in progetti, idee ed eventi".