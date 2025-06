Nuovi parcheggi blu e manutenzioni nel mirino

In via San Giovanni Bosco, nei pressi della chiesa del Preziosissimo Sangue, 35 posti auto sono stati trasformati in sosta a pagamento a strisce blu. Ma nonostante le rassicurazioni di prevedere 50 stalli con strisce gialle, non si è ancora proceduto a realizzare i posti auto per i residenti tanto promessi.

È quanto fa notare Salvatore Piscitelli, capogruppo di minoranza con Civici per Porto Recanati, che ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Andrea Michelini. "Ciò denota una mancanza di pianificazione nell’azione amministrativa – osserva Piscitelli –, poiché sarebbe stato opportuno intervenire in maniera coordinata prevedendo allo stesso tempo sia gli stalli blu che quelli gialli per residenti. Non si capisce se a oggi gli stalli a pagamento siano operativi oppure no, visto che non è stato messo in funzione un parchimetro e manca la segnaletica prevista dalla norma".

Inoltre, il capogruppo di Civici per Porto Recanati ha altre perplessità. "È stata aumentata la Tari dell’8,42% per le famiglie e del 10% per le imprese – aggiunge ancora –. Però, sarebbe opportuno conoscere qual è il tasso di evasione della Tari. Mentre dai quartieri di Santa Maria in Potenza e di Scossicci sono pervenute diverse lamentele sulla mancata pulizia delle spiagge e anche in merito alla manutenzione del verde. La manutenzione delle strade e dei parcheggi è quasi del tutto assente, nonostante le tante risorse a disposizione e derivanti dalle multe elevate dal T-red sul semaforo della statale 16".

Per questo, il consigliere Piscitelli chiede al sindaco Michelini "se gli stalli a pagamento in via San Giovanni Bosco sono in funzione e se verranno realizzati i 50 stalli per residenti", oltre a domandare "in che tempi pensa di utilizzare le risorse per migliorare la viabilità cittadina e fare manutenzione di strade e marciapiedi".