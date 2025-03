Nuovi problemi di salute per Jacopo. Slitta l’operazione alla schiena

Il suo è quasi un bollettino di guerra, ma per fortuna il ventenne recanatese Jacopo Galassi sembra non perdere la speranza e un po’ di ironia sulla sua vicenda dolorosa, anche e soprattutto in senso fisico. Nell’ottobre scorso aveva lanciato un appello sui social, per raccogliere i soldi necessari per un particolare intervento chirurgico per risolvere una grave scoliosi, che lo affligge da quando aveva 15 anni. La speranza di un’esistenza diversa, senza il "dolore cronico costante e una prospettiva di vita che rischia di peggiorare nei prossimi anni", arrivava dalla possibilità di un "intervento innovativo che mi permetterebbe di preservare parte della mia mobilità e, di conseguenza, di vivere una vita più normale". Da qui la richiesta di aiuto a cui molte persone, associazioni, parrocchie hanno risposto generosamente. Per Jacopo, però, quando tutto sembrava risolto, arriva la doccia fredda: "l’operazione è sospesa finché non riusciremo a identificare la causa dei nuovi problemi che mi affliggono dalla fine dell’anno – spiega lui stesso –. Gli ultimi 5 mesi sono stati un continuo alternarsi di alti e bassi, di ricadute, di dolori e apparenti soluzioni di questi disturbi, che non solo rendono impossibile programmare l’intervento (il chirurgo di Milano attende una diagnosi definitiva, si pensa riguardi l’intestino), ma compromettono in modo non indifferente le mie giornate e il mio stato di salute generale. Stiamo facendo di tutto per venirne a capo, ma a quanto pare è un problema molto più complesso di quanto ci si aspettasse inizialmente. Voglio esprimere – conclude Jacopo – nuovamente la mia gratitudine verso la comunità per la vicinanza che mi ha dimostrato e che continuo a sentire ancora".