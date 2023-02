Nuovi progetti sportivi all’istituto "Via Piave"

Nuovi progetti sportivi in partenza all’istituto comprensivo "Via Piave". Uno di questi sarà "Acqua a 360°" che sarà attivo dal 16 febbraio al 28 aprile e prevede 10 lezioni di nuoto (per le classi prime, seconde e terze" da svolgere tutti i giovedì dalle 15 alle 15.45 alla piscina di Civitanova, il trasporto dovrà essere autonomo e verrà garantita un’assistenza di 15 minuti prima e dopo la lezione. Si continua dal 14 febbraio al 31 maggio con "Sport a scuola" dove, in una seduta di allenamento settimanale, saranno proposte attività motorie per la conoscenza e la pratica dei principali sport individuali e di squadra. Gli orari sono così programmati: il martedì per gli alunni delle classi seconde e terze dalle 13 alle 15 e il mercoledì per gli alunni delle prime dalle 13 alle 15 (dalle 13 alle 14 pranzo al sacco alla Bocciofila e dalle 14 alle 15 attività sportiva al Palasport). Inoltre, l’istituto ha costituito un "Centro Sportivo Scolastico" per la preparazione e la partecipazione ai Campionati Studenteschi organizzati dalla Urs Marche.