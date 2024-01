Nuovi soci nel Lions Club. Raccolta fondi per il Burkina Faso

La tradizionale festa degli auguri del Lions Club Matelica per la celebrazione delle festività natalizie e l’inizio del nuovo anno, si è tenuta al relais Villa Fornari ed ha avuto come ospiti anche il sindaco Massimo Baldini, il vicesindaco Denis Cingolani ed il comandante dei carabinieri di Matelica Cristian Orrù. Nel corso della serata sono stati anche ufficializzati gli ingressi di due nuovi soci: Alberto Cardona, con madrina la gst del club Lilli Murani Mattozzi, ed Esperia Gregori, con madrina la presidente del club Manila Bellomaria. Il presidente della III Circoscrizione, Geremia Ruggeri, ha invece consegnato al socio Endrio Pataracchia la Chevron per i 15 anni di appartenenza al club. Quanto poi al ricavato dei giri di tombola è stato destinato al service Area salute – Progetto unico integrato nei villaggi in Burkina Faso, che prevede interventi di assistenza didattica e sussidi, aiuti oculistici, escavazione di un pozzo, irrigazione a goccia, realizzazione di un orto didattico con corso di formazione all’orticoltura per le donne del villaggio di Demapouin, nella provincia di Koudougou, una delle zone più povere del paese africano.

m. p.