Nuovi spazi museali interattivi

Lo scorso weekend a Sarnano, in occasione del Grand Tour dei Musei 2025 e della Giornata internazionale dei musei, è stato presentato il progetto per il nuovo allestimento museale curato dall’ufficio lavori pubblici del Comune, con gli interventi di Andrea De Santis, Caterina Ortolani e Sara Perfetti. È stato pensato per offrire un’esperienza di visita completamente rinnovata. Le opere della Pinacoteca, in parte rientrate dopo i restauri post-sisma curati dall’Icr (Istituto centrale per il restauro) di Roma, saranno collocate in "ambienti moderni, tecnologici e pienamente accessibili".

"Il percorso espositivo sarà arricchito da totem interattivi, realtà aumentata, sale immersive e un’area dedicata ai più piccoli – spiegano dal Comune -. Un museo, dunque, aperto a tutti, dove l’accessibilità architettonica e sensoriale diventa parte integrante della narrazione".

Il direttore della Rete museale dei Monti Azzurri Ivan Antognozzi ha presentato il progetto di integrazione della nuova Pinacoteca all’interno della rete museale territoriale, evidenziando l’importanza di fare sistema per rendere i musei non solo più accessibili, ma anche più attrattivi.

Il fine settimana si è aperto sabato con "Atmosfere d’altri tempi: La Madonna di Vittore Crivelli a lume di candela", accompagnata dalle musiche dal vivo di Maria Sofia Luciani e Alfonso Verolini. Domenica invece è stata la volta dell’incontro "Visioni museali: il museo che connette", in cui sono intervenuti il sindaco Fabio Fantegrossi e l’assessore alla cultura Cristina Tartabini. Infine il Centro studi sarnanesi ha presentato, insieme a Francesco Casoni, i contenuti della mostra "Santa Maria tra i torrenti", che ruota attorno all’Abbazia di Piobbico.