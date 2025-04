Nuovi spazi per la Diabetologia

Nuovi locali per l’Unità Operativa di Diabetologia all’interno dell’ospedale di comunità di Recanati: sono stati inaugurati ieri mattina dal vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione, Filippo Saltamartini, insieme con il direttore generale dell’Ast di Macerata, Alessandro Marini, il direttore della Diabetologia Gabriele Brandoni, alla presenza del sindaco Emanuele Pepa, di Sauro Galassi, presidente dell’Associazione diabetici di Recanati, e di Riccardo Ficara Pigini presidente della Fondazione Ircer. "Questa nuova sede è un segno concreto di attenzione verso la salute dei cittadini – ha dichiarato Pepa – e rappresenta un tassello importante nel disegno di un ospedale che non è solo di Recanati, ma di un intero territorio intercomunale". Tra gli interventi più sentiti quello del dottor Gabriele Brandoni, responsabile della Diabetologia di Macerata e Recanati, che ha ripercorso la storia del centro locale nato anche grazie all’intuizione del dottor Elisei che operava nel reparto della medicina del Santa Lucia di Recanati. "Oggi abbiamo superato i 10.161 pazienti nella nostra rete diabetologica – ha spiegato Brandoni – con un aumento del 6% solo nei primi mesi del 2025. A Recanati il centro segue oltre mille persone: è una crescita che ci gratifica ma ci impone anche responsabilità crescenti". Sul tema delle risorse è intervenuto il direttore generale dell’Ast3, Marini, che ha sottolineato il passaggio da una fase di contrazione a una di rilancio: "La diabetologia è solo uno dei servizi di qualità attivi nella struttura. Ricordo anche il punto di primo intervento collegato al 118, l’area di diagnostica con ecografie, mammografia e Tac con contrasto, l’endoscopia con 25 esami settimanali, la terapia del dolore e vari ambulatori specialistici tra cui ortopedia e oculistica". Marini ha riconosciuto il bisogno urgente di un secondo medico diabetologo e ha assicurato che, nonostante i vincoli del piano occupazionale, l’Ast sta già operando per trovare soluzioni concrete. A chiudere la serie degli interventi è stato l’assessore regionale alla SanitàSaltamartini, che ha ricordato come "il vecchio piano sanitario regionale prevedeva la chiusura di 14 ospedali, compreso quello di Recanati. Abbiamo invertito quella rotta, approvando una legge che ha ridato centralità ai territori e ha coinvolto i sindaci nella gestione della sanità". L’assessore ha illustrato le potenzialità previste dal nuovo Piano sociosanitario che assegna a Recanati il ruolo di ospedale di comunità con funzioni fondamentali di prevenzione, diagnosi e riabilitazione. "Immaginiamo qui – ha detto – servizi come la riabilitazione cardiologica e neurologica, una risonanza magnetica, ambulatori polifunzionali: tutto questo è possibile, ed è scritto negli atti ufficiali, quindi è un impegno vincolante anche per le future amministrazioni". Saltamartini ha, infine, sollecitato l’avvio di un percorso per il rinnovamento edilizio della struttura ospedaliera.

Asterio Tubaldi