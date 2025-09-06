Nuovi tralicci in città, pioggia di critiche

Sui tralicci che stanno spuntando ovunque in città, nessuno dei quali previsto dal Piano antenne comunale, il gruppo Lega-Civici attacca l’amministrazione Ciarapica. Non regge l’alleanza davanti al malumore che cresce tra i cittadini e stavolta è il comitato dei residenti nell’area della collina Belvedere ad aver scosso il centro destra, con la minaccia della rivolta elettorale alle Regionali, per il palo di trenta metri installato dalla Iliad.

Partendo dalla premessa che "lo scorso febbraio il gruppo aveva fatto presente al sindaco che quanto stava accadendo con le nuove richieste di installazione di antenne della telefonia mobile non andava bene. Avevamo anche definito il regolamento carta straccia e gli anni impegnati per approvarlo tempo perso" scende in campo Veronica Fortuna, segretaria cittadina della Lega e candidata alle Regionali. "E’ inammissibile - dice - che non si condivida con i partiti della coalizione linee e strategie di azione politica che riguardano la salute e la sicurezza dei cittadini. Mai una volta siamo stati coinvolti come partito in questa procedura, mai invitati da nessun comitato, ma abbiamo denunciato l’inefficacia del regolamento per primi e posto la questione che con i soggetti richiedenti andasse intavolato un dialogo stretto e serrato per trovare soluzioni alternative". Fortuna riconosce a Civitanova quella "dinamicità che ha necessariamente bisogno di un infrastruttura tecnologica capace di supportare i cittadini e il mondo del lavoro che operano con la tecnologia, e proprio per questa sua dimensione deve avere un’attenzione in più perché sono tante le antenne, spesso vecchie, ma sono tanti anche i cittadini e le zone sensibili da tutelare".

E per quanto sta accadendo con i permessi rilasciati dal Comune "sembra che la politica voglia abdicare al privato la libertà discrezionale di scegliere e così facendo vincono le soluzioni più economiche a danno spesso dei cittadini". Allora la richiesta di Fortuna "di instaurare un tavolo tecnico politico con i gestori per affrontare la situazione antenne e noi della Lega vogliamo essere presenti e protagonisti. La politica ritrovi il suo ruolo di responsabilità e di sacrificio e non metta la testa sotto la sabbia perché qui ballano non i voti delle Regionali, ma la qualità della vita di noi civitanovesi e siamo pronti a fare la nostra parte se veniamo coinvolti come sempre abbiamo dimostrato, da donne e uomini della Lega Salvini".