Nuovi varchi di controllo accessi e biglietteria online Investimento di oltre 100mila euro a Frontignano

Nuovi varchi di controllo accessi e biglietteria online per la primavera estate 2023 a Frontignano di Ussita. Per un investimento di oltre 100mila euro. "Continuano gli investimenti per il rilancio e l’ammodernamento della stazione – spiega la società che gestisce gli impianti, Frontignano360 –. Visti i tornelli attuali ormai datati, abbiamo messo in campo il rinnovamento e sostituzione di tutta la biglietteria e del controllo accessi. Abbiamo acquistato dalla ditta Alfi i varchi di ultima generazione, che permetteranno di poter caricare il bigliettoskipass direttamente sul proprio smartphone acquistando il biglietto giornaliero o stagionale online. I varchi, tutti con modalità bluetooth, saranno connessi tra loro e si potrà accedere a mani libere. Partiremo con l’installazione dei primi entro i primissimi giorni di giugno per avere il sistema operativo sulla seggiovia Saliere, che sarà in funzione nella stagione estiva, mentre andremo a regime con tutto il sistema entro l’inizio della stagione invernale anche con la Belvedere e Campo Scuola". Inoltre Francesco Cangiotti (amministratore delle società sia a Frotignano che a Bolognola) annuncia: "A Bolognola abbiamo avviato l’iter per il potenziamento della neve programmata con nuova stazione di pompaggio e nuova linea d’innevamento sulla pista rossa n. 5 Faggio". Intanto i rifugi di entrambe le stazioni saranno aperti tutti i fine settimana.