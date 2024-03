Nuovi vertici di Assocalzaturifici. Camerlengo è vicepresidente

Giuseppe Camerlengo, titolare del calzaturificio G20 di Monte San Giusto, è stato nominato vicepresidente nazionale Assocalzaturifici, con delega per gli affari internazionali. L’assemblea, riunitasi a Milano, ha confermato alla presidenza Giovanna Ceolini. Ad affiancare la residente saranno Giuseppe Baiardo, vicepresidente per formazione e orientamento; Luisa Benigno, vicepresidente per la cultura d’impresa e le strategie produttive e Valentino Fenni, vicepresidente per Russia, Area C.S.I. e Made in Italy. Ceolini, ha evidenziato gli aspetti più salienti del suo programma, dall’internazionalizzazione, per continuare a promuovere il made in Italy calzaturiero nel mondo, consolidando i mercati maturi e ricercando nuove opportunità in quelli emergenti, alla collaborazione con i principali istituti tecnici e le scuole professionali per favorire il ricambio generazionale. Tra gli altri obiettivi, la valorizzazione delle aziende terziste, meglio conosciute come contract development and manufacturing organization, per difendere l’artigianalità tradizionale delle lavorazioni italiane. Sostegno profuso, inoltre, alle politiche fieristiche a partire da Micam Milano, la più importante manifestazione al mondo del settore. Fra i progetti in cantiere la riorganizzazione dei padiglioni.