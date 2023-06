.Nuovi vescovi per Treia e Cingoli: si tratta di due nunzi apostolici

Due nunzi apostolici: uno dalla Costa D’Avorio e l’altro dal Pakistan, come nuovi vescovi titolari di Cingoli e Treia. "Nunzio apostolico in Costa d’Avorio è stato nominato monsignor Mauricio Rueda Beltz, sottosegretario per il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede, che è stato elevato in pari tempo alla sede titolare di Cingoli con dignità di arcivescovo – spiegano dalla diocesi di Macerata –. Nunzio apostolico in Pakistan è stato nominato monsignor Germano Penemote, consigliere di nunziatura, che è stato elevato in pari tempo alla sede titolare di Treia, anche lui con dignità di arcivescovo". Il primo, 53 anni, è nato a Bogotá l’8 gennaio 1970; laureato in diritto canonico, è entrato nel servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 2004, ha prestato successivamente la propria opera nelle rappresentanze pontificie in Guinea, Cile, negli Stati Uniti d’America e in Giordania. Trasferito alla sezione per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della segreteria di Stato, è stato poi nominato responsabile dell’organizzazione dei viaggi apostolici. Dal 17 dicembre 2020 è sottosegretario della sezione per il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Conosce il francese, l’inglese, l’italiano e il portoghese. Anche monsignor Penemote ha 53 anni; è nato a Ondobe (Angola) il 24 ottobre 1969. È laureato in Utroque Iure. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il primo luglio 2003, ha prestato la propria opera nelle Nunziature apostoliche in Benin, Uruguay, Slovacchia, Thailandia, Ungheria, Perù e Romania. Conosce il francese, l’inglese, l’italiano, il portoghese e lo spagnolo. Il vescovo Nazzareno Marconi si dice grato che Papa Francesco "abbia voluto onorare i titoli storici delle diocesi di Cingoli e Treia "collegandole con i nunzi di due Paesi e popoli amici". Mentre saluta i nuovi vescovi titolari ricorda: "Molti pachistani lavorano nelle Marche e tra noi abbiamo don Alain Georges N’Guessan Damana, sacerdote originario proprio della Costa d’Avorio".

