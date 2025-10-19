Nuovo agente in servizio. Un altro potrebbe lasciare

Dal 15 ottobre è entrato in servizio un nuovo agente con profilo professionale di funzionario di polizia locale. Il nuovo ingresso rafforza la struttura e risponde all’esigenza di potenziare la presenza sul territorio. Contestualmente, il Comune ha concesso il nulla osta alla mobilità esterna del dipendente Andrea Manuale, attualmente in servizio a tempo pieno e indeterminato nel corpo di polizia locale di Recanati, con il profilo di specialista dell’area della vigilanza. Il nulla osta, rilasciato su richiesta del dipendente, consente la sua partecipazione alla selezione pubblica indetta dal Comune di Pollenza per la copertura di un posto di funzionario di polizia locale. Sia il segretario generale sia il comandante della polizia locale di Recanati hanno espresso parere favorevole alla mobilità, precisando che la decorrenza del trasferimento sarà concordata tra i due Comuni, in base alle esigenze organizzative. La delibera non comporta oneri economici per l’amministrazione.

La possibile partenza di Manuale, che ha prestato servizio a Recanati per oltre 20 anni, rappresenta un segnale che non può passare inosservato: potrebbe riflettere un disagio interno al corpo di polizia locale o una percepita mancanza di riconoscimento da parte della pubblica amministrazione per il ruolo e le attività finora svolte. Il sindaco Emanuele Pepa, commentando sia il nuovo ingresso sia la possibile mobilità, ha sottolineato come la macchina comunale viva una fase di rinnovamento: "Dal 15 ottobre è entrato un nuovo agente di categoria D, che porterà supporto alla struttura. Stiamo già valutando una nuova assunzione per il prossimo anno. Nel pubblico impiego la mobilità è naturale, ma a Recanati c’è un buon clima e un dialogo costante con i dipendenti e i dirigenti, che considero preziosissimi".

Asterio Tubaldi