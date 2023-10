Dopo una lunga serie di singoli, esce il nuovo album di Aurora Kuda, cantautrice civitanovese, conosciuta in tutta Italia e meno nella città ove vive da oltre vent’anni. L’album ha per titolo ’Sono una donna’ e si compone di 12 canzoni, ove la donna è assoluta protagonista, con la forza dei suoi sentimenti, le sue gioie e le sue paure, il suo coraggio, la sua sensualità e la sua grande voglia di vivere in pieno l’esperienza di vita. Aurora Kuda scrive testi e melodie delle canzoni, viene chiamata ad esibirsi in diversi palchi d’Italia e ultimamente ha partecipato anche, riportando ottimi consensi, al concorso Roma Music Festival. Il cd può essere acquistato cliccando sul link di Azzurra Musica, sua etichetta, discografica: https:www.azzurramusic.ititmusicapop-rock-italianaaurorakudasonounadonna