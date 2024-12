Nuovo allenatore, c’è Senigagliesi in pole position

"La Civitanovese, attendendosi a fine gara le dimissioni di mister Sante Alfonsi che non sono pervenute, dopo un summit societario comunica di averlo sollevato dalla guida tecnica della prima squadra. La società lo ringrazia del lavoro fin qui svolto e del campionato vinto nella scorsa stagione, augurandogli le migliori fortune. Temporaneamente la guida tecnica della prima squadra viene affidata a mister Andrea Mercanti, allenatore della Juniores Nazionale". Con questa nota diffusa nella serata di ieri la società rossoblù ha dato il benservito a mister Alfonsi. È stato un post-derby movimentato in casa Civitanovese, con venti di contestazione e aria tesa subito dopo il triplice fischio dell’arbitro. Il presidente Profili è stato prima a colloquio con la tifoseria, poi ha rotto gli indugi, esonerando Alfonsi. In attesa del nuovo allenatore, che probabilmente sarà Stefano Senigagliesi (ex Osimana e Sangiustese, nella foto), la squadra è affidata a Mercanti. In precedenza Alfonsi si era presentato in sala stampa per analizzare la gara: "Penso che ormai questo pareggio l’avevamo in tasca ed ai punti per le occasioni create, meritavamo qualcosa in più. Questa punizione al 90’ ci ha condannati ed è inevitabile che ci sia tanto rammarico. Potevano sicuramente essere più cattivi sottoporta però i ragazzi si sono impegnati, hanno dato tutto e c’è davvero poco da rimproverargli. Abbiamo rischiato poco". In tribuna intanto un nuovo attaccante in predicato di vestire la casacca rossoblù, Lucas Medini. Prima del match un caldissimo abbraccio tra Alfonsi e Spagna, giocatore che, volenti o nolenti, ha lasciato una grande impronta.