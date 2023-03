Nuovo anno accademico Cerimonia col ministro Dottorato honoris causa al premio Oscar Ferretti

di Barbara Palombi

L’Università di Macerata inaugura il 733° anno accademico alla presenza del ministro Anna Maria Bernini e il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Umanesimo e tecnologie allo scenografo maceratese, premio Oscar, Dante Ferretti. La cerimonia di inaugurazione si svolgerà il 13 marzo, alle 15, nella cattedrale di San Giovanni. "Siamo onorati della presenza del ministro Bernini – dichiara il rettore John McCourt – in una giornata così importante per la nostra Facoltà e per l’intera città. Abbiamo deciso di conferire il più alto titolo accademico al maestro Ferretti per il profondo valore umanistico del suo lavoro e per celebrare il suo ottantesimo compleanno".

Per la prima volta l’Università conferisce un titolo accademico di ricerca honoris causa – scelta che ha ricevuto il pieno appoggio anche dal ministro Bernini –, un’assegnazione che valorizza il corso di dottorato in Umanesimo e tecnologie nell’ambito delle arti figurative e musicali. "Il maestro Ferretti – prosegue McCourt – rappresenta un‘eccellenza ed è importante valorizzare le figure del nostro territorio promuovendo con loro l’ateneo e la città. Siamo soddisfatti di aver ricevuto l’appoggio della Diocesi e la manifestazione vedrà la presenza del vescovo Nazzareno Marconi". L’evento sarà aperto alle 14.30 dal corteo degli accademici, seguiranno gli interventi del rettore e del ministro Bernini. Sarà poi la volta della direttrice della Scuola di dottorato, Laura Melosi, che introdurrà il maestro Ferretti, e del docente di cinema Anton Giulio Mancino. "Mostreremo l’ateneo al ministro – spiega McCourt – è importante che l’università sia sostenuta dal governo perché rappresenta un punto di riferimento del territorio e il nostro compito è sicuramente quello di valorizzare al massimo Macerata, non solo come polo universitario, ma come punto di riferimento per gli studenti. L’ateneo deve rappresentare un punto di eccellenza e in quest’ottica dobbiamo essere in grado di offrire sempre più servizi".

L’Università lancerà un nuovo corso di laurea in Statistica nel dipartimento di Economia e diritto, un percorso di studio che mancava in regione dato che la più vicina è a Bologna o Roma. "Siamo soddisfatti per questo nuovo corso – sottolinea McCourt –, perché rappresenta una novità importante che abbiamo aperto in accordo con gli altri atenei. Fornirà un’opportunità importante a tutti i nostri studenti, perché risponde a una crescente richiesta da parte delle aziende. Stiamo lavorando in sinergia con le altre Università per offrire una formazione completa e variegata nell’intero territorio".

Un altro aspetto fondamentale è il progetto Erasmus che rappresenta una realtà importante e di collegamento con i più importanti atenei a livello europeo. "Stiamo stringendo accordi con altre otto Università – conclude McCourt – per agevolare gli scambi inter culturali tra gli studenti. L’Università e l’Accademia sono due realtà importanti per la città che aggiungono valore e benessere al territorio e per questo lavoriamo a stretto contatto con l’amministrazione comunale".