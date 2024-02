Nuovo anno accademico: strategie e obiettivi futuri

È ormai alle porte l’inaugurazione del 688esimo anno accademico dell’Università di Camerino, prevista per martedì 6 febbraio all’Auditorium Benedetto XIII. Il tema di questo nuovo anno accademico è "Persona, Valore, Scienza: il futuro ha solide radici", ben spiegato dal rettore Graziano Leoni. "Essendosi da poco insediata la nuova Governance – spiega lo stesso Leoni (nella foto) – oltre ad illustrare quanto fatto dal nostro Ateneo nel corso dell’anno, illustreremo le strategie di sviluppo per il futuro e gli obiettivi da raggiungere, ponendo particolare risalto anche alle nostre radici. È anche questo il significato dell’aver voluto riportare la sede del Rettorato nel centro storico".

L’ospite d’onore di quest’anno sarà il ministro dell’Università e della Ricerca, sen. Anna Maria Bernini. Venendo al programma, l’evento si aprirà alle 11 con i saluti del presidente del Consiglio studentesco Nicolò Palombi, della rappresentante del personale tecnico e amministrativo Simona De Simone, della rappresentante del personale docente e ricercatore Roberta Censi e, infine, del direttore generale Andrea Braschi. A seguire la relazione del magnifico rettore, Graziano Leoni, al termine della quale sarà dichiarato ufficialmente aperto l’anno accademico. Dulcis in fundo, l’intervento del ministro Bernini, alla cui presenza avrà luogo alle 12 l’inaugurazione della nuova sede del rettorato in via Pieragostini. Il rettorato sarà anche la sede della mostra "Tra linee e algoritmi" di Giuliana Flavia Cangelosi, dottoranda Unicam in Innovation Design. "Mi considero un’osservatrice del mondo – sottolinea la Cangelosi –: trovo piacere nel disegnare ciò che mi circonda, esplorando le potenzialità delle tecnologie avanzate ed utilizzando stampanti 3D, sistemi interattivi e robot per dar vita alle mie idee. Il mio sogno, forse ambizioso, è quello di creare un centro di ricerca in Italia, coinvolgendo menti provenienti da diverse discipline per progettare sistemi intelligenti, sostenibili e bio-ispirati".