Nuovo asfalto, cambia la viabilità a Sforzacosta

Un nuovo cantiere in città: questa volta tocca a Sforzacosta, dove da dopodomani cominciano le operazioni di manutenzione alla strada. Il lavori comporteranno una serie di modifiche alla viabilità nella frazione.

Nella prima fase dell’intervento, dalle 7 di dopodomani alle 20 di domenica, in via Natali è previsto il divieto di transito per veicoli con sbarramento fisico all’altezza dell’imbocco della sede della bocciofila secondo la direzione via Liviabella - Macerata; sulla Statale, in prossimità dell’intersezione con Via Natali, sesnso unico alternato regolato da semaforo o movieri.

Nella seconda fase, da lunedì prossimo al 3 aprile, con orario h24: sullla Statale, nel tratto compreso tra l’intersezione di via Natali e l’intersezione con via Liviabella, senso unico di marcia, con direzione consentita Macerata-Tolentino, direzione obbligatoria, in direzione Tolentino, agli sbocchi di tutte le strade pubbliche e private su Borgo Sforzacosta, nel tratto interessato dai lavori e limite di velocità di 30 Km/h; in via Liviabella direzione obbligatoria a sinistra.