"Nuovo asfalto in superstrada: troppi disagi"

In questi giorni si stanno verificando notevoli disagi sulla Superstrada 77 Val di Chienti: Cna Macerata e il presidente di Cna Civitanova chiedono chiarezza sulle tempistiche per il rifacimento dell’asfalto sul tratto che va da Pollenza alla zona industriale di Tolentino. Le lunghe code chilometriche e i ritardi hanno creato non solo problemi agli automobilisti, ma anche disagi per gli autotrasportatori, compromettendo la regolare circolazione e generando ripercussioni sulle strade provinciali limitrofe. Il presidente di Cna Civitanova, Carlo D’Angelo, ha dichiarato: "È imprescindibile preavvisare gli utenti con anticipo quando si verificano lavori di questo genere. La mancanza di informazioni chiare e tempestive genera non solo disagi, ma impatta negativamente sulle attività lavorative di chi dipende dalla mobilità quotidiana". Inoltre, D’Angelo sottolinea l’importanza di una programmazione condivisa con gli autotrasportatori, in modo da ridurre al minimo gli impatti sulle attività: "Occorre dare con certezza la data di inizio e di fine cantiere, pianificando gli interventi nel corso dell’anno in modo da evitare periodi critici per il trasporto merci". D’Angelo propone anche l’adozione di soluzioni pratiche: "È fondamentale prevedere e indicare con chiarezza le strade alternative durante i lavori, in modo che gli utenti possano pianificare gli spostamenti evitando inconvenienti. Queste misure sono essenziali per evitare ingorghi e per garantire che le attività economiche della zona possano continuare a operare senza eccessivi oneri". La Cna Macerata invita Anas e le autorità competenti a considerare seriamente queste proposte al fine di migliorare la gestione degli interventi di manutenzione stradale e garantire una circolazione fluida su tutte le vie di comunicazione della nostra regione.