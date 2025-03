Nuovo asfalto in via Civitanova, ma la pista ciclabile non c’è

In corso i lavori per rifare l’asfalto su un tratto di via Civitanova, ma anche questa volta – come per corso Garibaldi e viale Vittorio Veneto – l’amministrazione non ne approfitta per rendere più ciclabile la città. L’associazione Fiab Costa Macerata-Fermo lancia una dura stoccata al Comune ricordando agli amministratori che "nel BiciPlan approvato, via Civitanova è uno dei tratti strategici dove realizzare una ciclabile o corsie ciclabili, cioè strisce tratteggiate a terra per il transito in sicurezza a chi in bicicletta si muove tra la pista del Castellaro e quella del lungomare". Perché, in effetti, questa strada collega il centro alla ciclopedonale del parco del Castellaro, il cui ingresso è a ridosso della via, ma per arrivarci occorre attraversare la statale e poi percorrere la trafficatissima via Civitanova.

Fa peraltro notare la Fiab che molte famiglie in estate vanno al mare in bici in via Civitanova. Per come procedono i lavori le cose non cambieranno e Fiab non ci sta. "Ci aspettiamo che l’assessore alla mobilità sostenibile Roberta Belletti, che si è detta sempre favorevole, e l’assessore Ermanno Carassai, che si è detto invece contrario alle corsie ciclabili, si mettano d’accordo. Dopo non aver fatto nulla in occasione degli asfalti nelle scuole a sud, vediamo se qualcosa si riesce a fare in questa occasione". Nella conclusione una domanda polemica per il sindaco Ciarapica: "Forse serve un suo intervento, visto che fece la campagna elettorale facendosi fotografare sempre in bici?"