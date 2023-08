Nuovo asfalto in via Tucci, cambia la circolazione

Cambia, da lunedì al 15 settembre, la circolazione in via Tucci per i lavori di asfaltatura. Previsti: senso vietato in via Tucci, all’incrocio con la rotatoria di via Mattei, per i veicoli che circolano in via Mattei provenienti da via San Francesco; direzione obbligatoria dritto, all’incrocio con la rotatoria di via Tucci, per i veicoli provenienti da via Roma e circolanti in via Mattei diretti verso via San Francesco; senso unico in via Tucci per i veicoli diretti verso via Mattei.