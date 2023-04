Nuovo asilo, autogol di Troiani: saltano maggioranza e progetto

Approvati dal consiglio comunale i conti del 2023 e il documento unico di programmazione di Palazzo Sforza. Il voto arriva con tre mesi di ritardo sui tempi previsti e dopo quattro ore e mezzo di discussione in un consiglio comunale che da serale diventa notturno. Maggioranza compatta (contrario il centro sinistra, astenuta invece la civica Siamo Civitanova); meno quando si è votata una variazione al bilancio. Un vero e proprio autogol nel centro destra, con due esponenti di Vince Civitanova che mandano di traverso la Pasqua al sindaco Fabrizio Ciarapica. Bocciato infatti il punto sullo stralcio di opere stradali – rotatoria davanti alla Ipr e interventi in via De Gama e Cook – che valgono 450.000 euro da girare al nuovo asilo di zona Micheletti per fronteggiare i maggiori costi di realizzazione. Le astensioni di Fausto Troiani e di Pierluigi Capozucca non consentono di raggiungere la maggioranza assoluta, a quota 13: i sì del centro destra si fermano così a 12 e non bastano per soddisfare l’articolo 90 del regolamento del consiglio comunale. Quindi, fascicolo bocciato e, quando Troiani chiede di ripetere il voto spiegando che si è confuso, non cede di un millimetro Mirella Paglialunga, esponente dell’opposizione e vice presidente del consiglio, che guida i lavori dell’aula perché Troiani, che è presidente, le ha insolitamente ceduto la plancia del comando per accomodarsi tra gli scranni.

E così Paglialunga alza il muro del regolamento. L’esito del voto affossa la variazione per integrare i costi del nuovo asilo, da realizzare con i fondi del Pnrr (1.344.000 euro). Per non mandare in fumo il progetto il consiglio comunale tornerà a riunirsi martedì prossimo per rimettere al voto la questione e quindi con un unico punto all’ordine del giorno e "con Vince Civitanova più attenta" sparano in maggioranza, dove serpeggia "il sospetto di giochi politici interni" consumati, stavolta, sull’altare del nuovo asilo.

Tranciante il giudizio della lista di opposizione Dipende da Noi. "Bilancio miope – dice Roberto Mancini – e sono emerse anche divisioni nella maggioranza. Su molte voci di spesa spiccano fondi non utilizzati per la cura del territorio, il riordino dell’assetto urbanistico, la tutela dell’ambiente, l’edilizia popolare, la promozione delle attività economiche, le politiche giovanili, il centro per l’Alzheimer e quello per l’autismo. Non solo manca una visione complessiva, ma durante il consiglio è stata ammessa una situazione di competizione tra assessori per avere una quota di bilancio maggiore per il proprio assessorato".

Lorena Cellini