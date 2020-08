Un nuovo asilo comunale in centro storico a Tolentino, vicino al teatro Vaccaj. Ad annunciare la novità il sindaco Giuseppe Pezzanesi: "Sarà il terzo asilo comunale della città. Verrà realizzato su locali privati, che dobbiamo sistemare; l’intervento sarà pronto per i primi di ottobre. Questo nuovo...

Un nuovo asilo comunale in centro storico a Tolentino, vicino al teatro Vaccaj. Ad annunciare la novità il sindaco Giuseppe Pezzanesi: "Sarà il terzo asilo comunale della città. Verrà realizzato su locali privati, che dobbiamo sistemare; l’intervento sarà pronto per i primi di ottobre. Questo nuovo servizio nasce dall’esigenza di rispondere alle tante richieste dell’utenza. Stiamo investendo su spazi e personale, e potrebbe essere utile anche per il distanziamento sociale. La scelta del centro non è casuale: vogliamo dare un servizio in più nel cuore della città, dove in futuro sarà recuperata anche l’area dell’edificio ex Maestre Pie Venerini". "Un nuovo asilo in centro – ha aggiunto ieri la vicesindaco Silvia Luconi sulla sua pagina Facebook – per coprire una zona non servita e per dare risposta alle tante domande delle famiglie che vogliono rivolgersi alle nostre strutture. Riteniamo fondamentale offrire un servizio in più con un orario e un costo ulteriormente diversificati rispetto a quelli già esistenti. È fondamentale poi offrire alle mamme valide alternative che possano permettere loro di affiancare il ruolo di madre a quello di lavoratrice". A metà luglio, il Comune ha confermato la zona su cui invece sorgerà la scuola Don Bosco, contrada Pace, vicino al campus scolastico delle superiori da costruire. E la giunta aveva incaricato gli uffici comunali finanziari di nominare un perito valutatore, ovvero di una figura per stabilire la perizia di stima sul valore di acquisizione delle aree.

Lucia Gentili