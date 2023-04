Nuovo asilo nido a San Marone, approvato il progetto definitivo

Approvato dalla giunta il progetto definitivo per la costruzione di un nuovo asilo nido nel quartiere di San Marone. L’opera è finanziata dal Pnrr, nello specifico ambito che prevede investimenti legati al ‘Piano per asili nido e scuole dell’infanzia’. L’amministrazione comunale ha trasmesso la sua candidatura ad acquisire parte dei fondi il 25 febbraio 2022 e si è vista accordare nell’ottobre successivo un finanziamento di 2.268.00 euro per la realizzazione della scuola, il cui costo complessivo è però di 2.850.000 euro e di questi 125mila euro sono già stati spesi per pagare incarichi a professionisti privati. Palazzo Sforza ha già sottoscritto l’impegno a procedere con uno scadenzario rigido che prevede l’aggiudicazione del lavori entro il 31 maggio, la consegna non oltre il 30 novembre e l’ultimazione del cantiere entro dicembre 2025. Una tempistica rigida e ne sanno qualcosa in Comune perché aver fallito quella legata alla riqualificazione di Palazzo Ciccolini di Civitanova Alta, che avrebbe dovuto essere riconvertito in case popolari, ha fatto sì che andassero perduti i relativi finanziamenti del Pnrr. Intanto gli incarichi tecnici sono stati affidati dall’amministrazione: la progettazione e la fattibilità tecnico-economica all’architetto Marcello Santini di Civitanova per una parcella di 95.010 euro; la progettazione antincendio allo studio tecnico Natali-Parolisi di Macerata per l’importo di 11.352 euro; la progettazione dei requisiti acustici allo studio M. Arch. Eng. Stp Srl di Recanati per la somma di 3.555 euro; la relazione geologica a Stefano Pierucci di Colmurano per l’importo di 12.025 euro; le prove geologiche e geotecniche alla ditta Dove Snc di Pierucci e Rossi di Colmurano per 3.046 euro. Il costo totale dell’opera è di 2.850.000 euro di cui 2.268.000 garantite dal Pnrr e il resto, 582.000 euro, con risorse comunali che verranno reperite attraverso l’accensione di un mutuo, benché l’amministrazione abbia inoltrato al Ministero delle Finanze, con speranza che venga accolta, una richiesta di integrazione delle risorse.

Lorena Cellini