Nuovo asilo nido: contratto firmato

"Lo scorso sabato abbiamo firmato il contratto con l’azienda che costruirà il nuovo asilo nido in contrada Cavallino, entro la fine del mese si partirà con i lavori". È l’annuncio del vicesindaco Lorella Cardinali riguardo il plesso scolastico di trenta posti che sorgerà accanto alla scuola Mandela e che verrà realizzato dalla ditta ‘Ime di Loris Ercoli’. Il progetto era stato approvato ad aprile, in una seduta straordinaria del Consiglio comunale. Da lì, la rincorsa ai tempi stretti del Pnrr, ma al momento tutto sembra essere andato per il verso giusto. "L’Iter è stato molto complicato – ammette Cardinali - , inizialmente non si era presentato nessuno, poi è stato rifatto il bando e fortunatamente le aziende hanno risposto". Il Comune deve nominare un collaudatore statico dell’intervento, tra i dipendenti pubblici di altre amministrazioni laureati in ingegneria o architettura, con rapporto subordinato e a tempo indeterminato. Sul sito dell’ente è presente anche il modello di avviso per la manifestazione d’interesse che andrà compilato e inoltrato tramite Pec entro domani all’indirizzo comune.montecosaro@emarcheit. Il nuovo edificio si estenderà su unico piano e sarà alto circa 3,7 metri con una copertura piana sulla quale saranno installati i pannelli fotovoltaici. Il progetto è stato redatto dal Gruppo Marche, lo stesso che ha redatto la palestra della scuola Mandela.

Francesco Rossetti