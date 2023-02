Nuovo atelier di Louis Vuitton, arriva il permesso per costruire

di Giuliano Forani

L’ufficio tecnico del Comune ha rilasciato, il 17 gennaio, al brand Louis Vuitton Manifacture l’autorizzazione ad avviare i lavori relativi alle opere di urbanizzazione della nuova fabbrica che la prestigiosa azienda francese aprirà a Civitanova, in via Enzo Ferrari. Le ruspe sono già entrate in funzione per realizzare strade, parcheggi e servizi, mentre è atteso a stretto giro di tempo il permesso di costruire l’edificio. Il progetto è già all’esame dell’ufficio tecnico, porta la firma del geometra Ulderico Montevidoni (responsabile l’architetto Lucia Mogliani) e sorgerà su un’area di 25mila metri quadrati per un’estensione di 9.500 metri quadrati di superficie coperta. L’intervento viene fatto mediante lottizzazione di iniziativa privata, in convenzione con il Comune di Civitanova. Secondo i programmi della società francese, l’avvio della produzione dovrebbe avvenire entro il mese di settembre, o comunque entro l’anno in corso, e ci sono tutte le premesse perché essi siano pienamente rispettati. Una grande fabbrica di un’azienda leader nel mondo nel settore dell’alta moda, che conferma la vocazione della città e del territorio a essere punto di riferimento nel settore calzaturiero nel genere della pelletteria. E anche una boccata di ossigeno per garantire ulteriore occupazione nel settore e nuove opportunità di crescita. Il sindaco Fabrizio Ciarapica, quando a settembre annunciò il progetto, espresse tutta la sua soddisfazione per la scelta: "È motivo di orgoglio per la città e per il territorio che un brand prestigioso nel mondo come la Louis Vuitton scelga Civitanova per realizzare un progetto che aggiunge qualità alle tante prestigiose firme che caratterizzano il settore calzaturiero sviluppatosi lungo la valle del Chienti, in posizione strategica grazie ad un sistema stradale efficiente e alle capacità dei nostri imprenditori".