Nuovo bando per gli alloggi ai terremotati

"Stiamo lavorando a un nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi per terremotati". Inizia così Franco Ferri, l’assessore al personale, al patrimonio e alla gestione delle forme di assistenza alla popolazione coinvolta in emergenze di Tolentino, insediatosi il mese scorso.

"Il mio è un apporto di tipo tecnico – ribadisce l’ingegnere, ex segretario dell’Erap Marche ed ex responsabile del presidio di Ancona e Macerata –. Abbiamo visto che sono già disponibili e pronti all’uso 14 appartamenti non utilizzati, finiti e sfitti. Inoltre per giugno saranno completati 8 alloggi di piazzale Battaglia, con i garage, e nello stesso mese saranno avviate le procedure di gara per gli ultimi 40 del lotto B. Ci stiamo quindi occupando di redigere un nuovo bando con una nuova graduatoria che -salvaguardando le 29 persone che avevano già avuto l’assegnazione dell’alloggio- abbia come priorità le famiglie che devono lasciare la casa in cui vivono per imminenti lavori. L’ultimo bando risale a due anni fa, quindi a breve ne faremo uno nuovo che tenga conto delle attuali esigenze. Ad esempio da 3 a 6 abitazioni saranno destinate ai carabinieri quando saranno avviati i lavori nei locali della caserma. Oltre ai 62 appartamenti (di cui 14 subito, 8 a giugno e successivamente i restanti 40), nel tempo ne avremo a disposizione altri, man mano che le famiglie terremotate rientrano nelle proprie case e li restituiscono al Comune".

Tra i 62, 29 saranno dati a coloro che avevano già avuto un assegnazione, ma l’elenco sarà rimpinguato da chi lascerà via via l’appartamento quando non avrà più diritto a rimanere. Ferri precisa che, a parità di urgenza, avranno la precedenza nella graduatoria nuclei con disabili e anziani. Passa quindi al settore patrimonio, alla luce del fatto che il Comune in totale ha circa 200 appartamenti costruiti per i terremotati. Cosa ne farà una volta finita l’emergenza? "Alcuni saranno destinati all’edilizia residenziale pubblica – prosegue l’assessore – ma gran parte vedrà progetti di cohousing per anziani e locazione con patto di futura vendita per le giovani coppie (che consente all’inquilino di acquistare l’immobile al termine del periodo di locazione), con la possibilità di riscattarli. In questo modo ci saranno entrate per il Comune con una riassegnazione sociale degli alloggi".

Infine, c’è la delega al personale. "I dipendenti sono tutti motivati – conclude Ferri -. In accordo con i responsabili, cercheremo però di ottimizzare, senza stravolgere, l’organizzazione. Su alcune procedure, ad esempio, è necessario definire meglio l’attribuzione dei ruoli. Avendo un’esperienza decennale come dirigente, cerco di fornire soluzioni attuabili". Ferri di solito si trova in Comune, a Palazzo Europa, il martedì mattina e il giovedì pomeriggio.

Lucia Gentili