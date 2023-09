"Nuovo campo da tennis a Morrovalle: via libera al progetto"

Via libera, da parte della giunta comunale di Morrovalle, all’atto di indirizzo che permetterà di mettere in moto l’iter progettuale verso la realizzazione di un nuovo campo da tennis a Trodica. L’impianto sarà installato in via Verga, proprio nei pressi del circolo cittadino già esistente, e l’intervento prevede la costruzione di un campo al coperto, di dimensioni regolamentari, con pavimentazione in resina acrilica e copertura costituita da arcate in legno con tamponature in membrana tessile impermeabile. "Continuiamo a tenere alta l’attenzione sul miglioramento delle strutture sportive cittadine con un altro impegno che avevamo preso in campagna elettorale – ha sottolineato il sindaco Andrea Staffolani –. L’attività portata avanti dal Tennis Trodica in questi anni ha portato a un grande aumento del numero dei giocatori e così i due campi esistenti non bastano più per sostenere tutta la mole di attività del circolo, tra tornei, raduni e semplici partite tra appassionati. Per questo abbiamo deciso di investire fondi sulla realizzazione di un nuovo campo – ha chiosato – che potrà aiutare ad ampliare le possibilità per gli amanti di questo sport". Tant’è che sul fronte dell’impiantistica sportiva, il mese scorso, sono anche stati finalizzati i lavori al campetto di via Tiziano, dotato di un manto in erba sintetica, con nuova recinzione e illuminazione.