"Nuovo campus, tra un mese il via ai lavori"

"Il cantiere del campus scolastico delle superiori sarà aperto già nelle prossime settimane e a fine febbraio si darà avvio ai lavori veri e propri. Entro 600 giorni sarà realizzato il corpo centrale con l’ala dei licei che ospiterà le classi". A dare l’annuncio, ieri, è stato il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi. Erano presenti i consiglieri comunali Fabio Montemarani e Federico Pieroni, il preside Donato Romano, il vicepreside Roberto Romagnoli, la professoressa Cristina Lembo e una rappresentanza degli studenti.

Corpo centrale e ala dei licei dovrebbero essere completati per fine 2026. Subito dopo i ragazzi saranno spostati nei nuovi locali. Mentre si prevede di completare l’intera opera – che in totale costa oltre 31 milioni di euro – con tutte le strutture a servizio delle attività scolastiche ed educative dopo altri venti mesi di cantiere. Tra queste, una mensa per accogliere ad esempio chi ha i rientri, e una foresteria per chi sceglie di frequentare il liceo coreutico e il liceo musicale con diversi posti letto. A effettuare i lavori sarà il raggruppamento di imprese costituito dalle imprese Apulia e Pagano.

"L’inizio dell’opera ci consente di dare una speranza in più alle famiglie che scelgono di iscrivere i figli da noi – ha commentato il dirigente scolastico del Filelfo Donato Romano, ricordando che le iscrizioni si fanno da oggi fino al 10 febbraio –. Ringrazio anche la Provincia per il grosso lavoro. L’istituto si è già organizzato con una serie di iniziative e open day, i nostri docenti hanno svolto delle lezioni alle medie Lucatelli e Alighieri. La nostra, al di là delle difficoltà logistiche in attesa del nuovo campus, è una scuola di qualità. E lo confermano dati come quello di Eduscopio - Fondazione Agnelli, che mette il nostro liceo scientifico al primo posto in provincia. La scuola è fatta da docenti, ragazzi e comunità educante. Ora l’auspicio è che il cronoprogramma sia rispettato nei tempi stabiliti. Questo sarà un polo scolastico che attrarrà e raccoglierà l’utenza anche da fuori provincia".

"Verificheremo l’andamento dei lavori" ha aggiunto il consigliere Pieroni. "Gli studenti hanno quasi perso le speranze, quindi speriamo che i lavori siano davvero avviati il prossimo mese" ha concluso la studentessa Deida Ago. Intanto prosegue l’intervento per la realizzazione della nuova stazione fermata campus, vicino al circolo tennis. "Si stanno per aprire le iscrizioni alle scuole superiori del nostro Comune e finalmente, con l’imminente avvio dei lavori del futuro campus, possiamo dare un segnale concreto e tangibile ai nostri ragazzi per il loro futuro. In tutto questo periodo c’è stata una stretta e proficua collaborazione con l’amministrazione provinciale" ha concluso l’assessore all’istruzione Elena Lucaroni.

Lucia Gentili