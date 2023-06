"Nuovo carcere, mi preoccupa il ministro"

"Il ministro Carlo Nordio parla di un nuovo carcere a Macerata: una risposta che preoccupa". L’onorevole del Pd Irene Manzi riporta l’attenzione sul tema, molto discusso nei mesi scorsi dopo che il garante dei diritti Giancarlo Giulianelli aveva proposto di realizzare una struttura penitenziaria alle porte della città e non a Camerino. "Ho presentato un’interrogazione al ministro della giustizia per avere informazioni chiare sulla realizzazione del nuovo carcere di Camerino – riferisce l’onorevole –. La proposta del garante Giulianelli di costruire, senza alcuna interlocuzione con i territori, un carcere a Macerata ha destato non poche perplessità: la città non ha da tempo una struttura carceraria e non ha individuato sedi dove poterla localizzare. Lo sviluppo di Macerata non si lega a una struttura carceraria, e sarebbe grave sottrarre l’istituto a un territorio danneggiato dal sisma e in cerca di rinascita e, contestualmente, privarlo di una parte dei fondi per la ricostruzione". Nella risposta, il ministro Nordio ripercorre l’iter per il carcere di Camerino e specifica che agli atti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria non risultano proposte per una casa circondariale a Macerata. Dopo l’inagibilità a febbraio 2017, una delegazione del Dap fa un sopralluogo nella struttura e in una nuova area di 18 ettari a Morro. L’esito è positivo, per una struttura da circa 100 posti a custodia attenuata. A giugno 2017 il capo del Dap avvia lo studio di pre-fattibilità. A ottobre 2021 il Comune dichiara di essere disposto a cedere gratis l’area a Morro. A febbraio 2022 il direttore dei detenuti propone un carcere del 41bis. Alla fine, il ministro Nordio specifica che Camerino ora è nel circondario di Macerata e che Macerata "non dispone di una casa circondariale che, per contro, dovrebbe avere sede proprio nel capoluogo di circondario". Per Manzi, una scelta di assecondare la destra locale a danno di Camerino. "Si sottolinea che dovrebbe essere Macerata sede della nuova casa circondariale. Una risposta non in linea con quanto fatto in questi anni per garantire a Camerino la permanenza del carcere. Siamo basiti dalla superficialità e contraddittorietà della risposta. Chiediamo di dire in modo chiaro se il governo ha intenzione di costruire il carcere a Macerata, con quali risorse e se abbia comunicato questa decisione al sindaco di Camerino". Il circolo del Pd invita il sindaco di Camerino a fare chiarezza, prendendo atto del blocco politico del ministero che invece appoggia Parcaroli e Giulianelli. "Per giunta, stante l’ambiguità del ministro in questa risposta, rimane urgente riportare il tribunale a Camerino".