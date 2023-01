Nuovo carcere, scelta tecnica o politica?

Vando

Scheggia*

Se si pensa a un nuovo carcere, ci sono due strade possibili: una tecnica e una politica. La scelta tecnica, a cui possiamo pensare noi avvocati, è quella di realizzare un nuovo istituto nel circondario di Macerata, baricentrico anche con la provincia vicina di Fermo. Questo perché il carcere a Camerino non esiste più, quello di Fermo è una Cayenna e va sicuramente chiuso, e un’altra struttura serve. Così ce ne sarebbero una ad Ascoli, due ad Ancona, a Pesaro anche la sezione femminile, poi Fossombrone e Macerata. L’ideale sarebbe tra il capoluogo e la costa, o comunque in un punto accessibile da tutti, vicino al tribunale e all’ufficio di sorveglianza. Per i penalisti, la priorità è chiudere Fermo, che non solo è inadatto dal punto di vista architettonico, ma lì non si può organizzare alcuna attività, neppure una partita a ping pong. Allora, se carcere deve essere, che sia in una zona raggiungibile. L’ideale sarebbe stato avere una cittadella giudiziaria delle Marche, ma visto che questo non può essere allora serve un isitituto nuovo e fruibile, vicino a Macerata e a Fermo. Camerino invece non sarebbe una collocazione funzionale. Per altro gli avvocati di Camerino lavorano al tribunale di Macerata e sono avvocati dell’Ordine di Macerata. Ma se Macerata è la scelta tecnica, Camerino sarebbe la scelta politica: realizzare lì il nuovo istituto avrebbe senso solo con l’obiettivo di dare un contributo dopo il terremoto. Il carcere infatti porta un qualche effetto positivo dal punto di vista economico, per il personale che ci lavora e i familiari che vanno a trovare i detenuti. Sarebbe un intervento sul genere della politica dei bonus, che però il governo Meloni ha detto di voler abbandonare.

*Avvocato