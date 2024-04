Nuovo casello autostradale. Sarà realizzato in venti mesi

"È un’opera fondamentale che non stravolgerà il territorio, ma lo migliorerà e riparerà gli errori del passato che hanno spopolato il centro storico". Con queste parole il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha presentato il progetto del nuovo casello autostradale che sorgerà a Potenza Picena. La gara per l’affidamento dei lavori ci sarà nel 2025, mentre sono 20 i mesi previsti per il cantiere. È quanto illustrato durante l’incontro pubblico di venerdì sera nell’auditorium Scarfiotti, dove hanno preso parte anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli e il sindaco Noemi Tartabini, ora candidata per centrare il mandato bis. "In tutto, sono 42 milioni e 700mila euro le risorse stanziate dalla Regione per Potenza Picena – ha detto in apertura Baldelli –. Nello specifico: 30 milioni andranno per il nuovo svincolo dell’A14, 11 milioni per la variante che sposterà la strada Statale dal centro di Porto Potenza, 1,5 milioni per la bretella di collegamento tra via Olimpia e via Beethoven e 200mila euro il contributo per la manutenzione e l’ampliamento dell’area in via le Rupi". Sempre Baldelli è entrato poi nei particolari del nuovo casello. "Qui parliamo di sostenibilità, per ridurre l’inquinamento e l’emissione di Co2 - ha aggiunto l’assessore regionale -. Infatti lo svincolo di Civitanova è il più trafficato delle Marche, con 28mila mezzi al giorno. Perciò con il casello di Potenza Picena abbiamo calcolato una media di 9.200 veicoli giornalieri che passeranno lì, togliendo il traffico pesante dalla strada Regina e dalla Statale, e creando così una viabilità più sicura. Lo studio di fattibilità dell’opera è stato concluso, adesso andremo verso la progettazione definitiva".

A prendere parola pure il governatore Acquaroli. "Un intervento atteso da decenni, per fermare lo spopolamento che sta avvenendo sull’entroterra – ha osservato -. Ciò servirà per aumentare la capacità attrattiva delle aziende presenti nella zona industriale di Potenza Picena, rigenerando la vallata del Potenza. Oltretutto, sarà utile vista la grande vocazione turistica e culturale della città". Invece, il sindaco Tartabini ha dato aggiornamenti sulla sua campagna elettorale: "Ci presenteremo con tre liste, formate da 45 persone, e abbiamo in programma altri due incontri con la cittadinanza. Il casello servirà per collegarci meglio con i turisti che vengono qui, in estate. L’impegno è massimo per far crescere il paese".

g. g.