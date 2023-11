"Nuovo centro commerciale. Acceleriamo sulla strada vicina"

"Con l’edificazione del nuovo centro commerciale, sarà necessario anche realizzare il collegamento tra le vie Aldo Moro e Castelfidardo". Ad affermarlo è il consigliere di minoranza Piero Gismondi (‘La nuova città’) che al prossimo consiglio comunale, previsto per martedì, presenterà un’interrogazione per capire "quando verrà approvata la variante al Piano regolatore per la realizzazione della stessa strada, dato che eventuali ritardi da parte dell’Amministrazione comunale provocheranno il caos totale alla viabilità del quartiere". Gismondi fa presente che quando verrà completato lo stabile commerciale tra via Aldo Moro e via Martiri di Belfiore, sarà necessario anche aver ultimato la strada di collegamento tra la stessa via Moro e via Castelfidardo."Secondo la lottizzazione Pn 5.4 – chiarisce –, lo snodo dovrà essere realizzato dai lottizzanti, mentre il Comune dovrà procedere con gli espropri dei terreni. Ma se non si inizia, c’è il rischio di avere un centro commerciale senza la relativa strada".

Lo stesso consigliere, per l’occasione, presenterà un’ulteriore interrogazione, stavolta riguardante le tariffe Imu su aree edificabili: "non vengono ritoccate dal 2010 – ricorda –, mentre la legge prevede che possano essere modificate ogni anno". In particolare, "nelle zone periferiche – specifica – hanno costi molto alti, mentre in centro sono basse, ma in questo caso i prezzi delle case sono balzati alle stelle. È giunta l’ora di discutere e rimodularle".

