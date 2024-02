Nuovo centro del riuso. In Consiglio il regolamento

Aspetta solo il taglio ufficiale del nastro il nuovo centro del riuso (nella foto) realizzato dall’Amministrazione comunale in via Volponi, all’interno dell’isola ecologica di Squartabue di Villa Musone. Questa sera il Consiglio comunale dovrà approvare il regolamento per il suo utilizzo da parte dei cittadini che potranno conferire o prelevare, entrambe le operazioni a titolo gratuito, beni di consumo ancora in buono stato, anche dal punto di vista igienico, e funzionanti: dalle posate alle suppellettili, dai mobili a piccoli elettrodomestici, giocattoli, libri, passeggini e bicilette. Non saranno accettati vestiti, grandi elettrodomestici, coperte, cuscini o materassi. Ogni cittadino potrà prendere un massimo di 10 pezzi al mese.

"Un centro del riuso efficiente – commenta il sindaco Bravi – è importante dal punto di vista ambientale, in quanto si riducono le quantità di rifiuti da smaltire, ma anche economico, specie in momenti con alti tassi di inflazione come quello attuale, in quanto si può evitare di acquistare nuovi prodotti riutilizzando quelli che affluiscono al centro". Per la sua realizzazione sono stati sufficienti otto mesi di lavoro della ditta Cemeco Costruzioni che ha vinto l’appalto dell’importo di 162.343 euro. Come si ricorderà per il progetto l’amministrazione aveva ottenuto nel 2020 da parte della Regione Marche un contributo di 200 mila euro. L’anno dopo era stato conferito all’architetto recanatese Massimo Belelli l’incarico di seguire il servizio tecnico di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché il collegato servizio tecnico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. I lavori hanno avuto inizio il 20 marzo e si sono conclusi nel settembre scorso.

A presentare in Consiglio questa sera la proposta di regolamento dovrebbe essere l’assessore Michele Moretti che, però, ha già annunciato la sua partecipazione alla campagna elettorale nello schieramento di Francesco Fiordomo e, quindi, con una palese sfiducia nei confronti del sindaco Bravi. C’è attesa per capire come andranno i lavori in Consiglio, se ci sarà il ritiro delle delega e, in questo caso, la presenza e il voto dei 6 consiglieri "ribelli" e cioè Cino Cinelli e Stefano Miccini del gruppo "Uniti per Antonio Bravi" e Marco Canalini, Carlotta Guzzini, Tania Paoltroni e Giorgio Generosi esponenti della lista "Vivere Recanati". Antonella Mariani, eletta in quest’ultima lista, ha annunciato, invece, che sosterrà la candidatura di Bravi.