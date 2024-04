Nuovo centro fiere a Villa Potenza: "Lavori anche sui padiglioni esterni"

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Macerata, Andrea Marchiori, fa il punto della situazione rispetto al centro fiere di Villa Potenza e al cantiere che tocca la strada che collega contrada Montanello alla frazione. "I lavori al centro fiere di Villa Potenza procedono bene – spiega – : sono stati ultimati tutti i pavimenti della parte espositiva, dell’ingresso e degli uffici, mentre si stanno per finire quelli del lato ricettivo, cioè di ristoranti e hotel. L’impresa sta lavorando bene anche all’impiantistica, con tutti gli ascensori che sono stati già istallati. Siamo in fase di rifinitura. Le pareti isolanti all’interno permetteranno di svolgere attività diverse anche in ambienti tra loro confinanti in modo che, grazie a queste soluzioni di insonorizzazione, si possano svolgere attività anche in contemporanea. In concomitanza con l’estate dovremo aver terminato il tutto, forse con l’eccezione di qualche minima rifinitura; siamo all’ultimo miglio prima di allacci e collaudi".

"In più – specifica l’assessore– tramite un ulteriore finanziamento regionale, Iti 2, ossia Interventi territoriali integrati, in seguito andremo a rigenerare anche i due padiglioni esterni, quello telonato e quello che era scoperto, che non erano stati interessati dai lavori di questo bando. Speriamo ditte apposite, che gestiscono per mestiere con le loro tecnologie centri fiere e centri d’accoglienza, si interessino alla gestione, che sarà affidata, ipotizziamo, entro la fine dell’anno tramite una gara". Rispetto ai lavori sulla "corta" che sale da Villa Potenza a Macerata, su cui sta lavorando la ditta romana Vie sotterranee Srl e che vedrà entrambe le corsie allargarsi fino ad essere di tre metri e mezzo l’una, Marchiori sottolinea: "È un progetto di ampliamento della carreggiata, fatto con un investimento di risorse del piano di ricostruzione post bellico, per un totale di 5 milioni di euro. Sono risorse risalenti agli anni ‘70 e mai utilizzate. Le abbiamo recuperate dal ministero, utilizzandole, oltre che per allargare la strada, per realizzare marciapiedi su entrambi i lati della via, che saranno collegati tramite un secondo investimento a quelli della parte alta di via dei Velini; costruiremo anche apposite banchine ai lati della strada per le fermate degli autobus e metteremo al sicuro tramite degli interventi di contenimento delle scarpate il terreno a rischio di dissesto idrogeologico. Poi illumineremo tramite lampioni tutta la strada. In sostanza renderemo urbana quella che oggi è una strada extraurbana, con tutti gli accorgimenti che questo necessita, sia in termini di sicurezza che di viabilità".