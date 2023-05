Macerata, il nuovo centro pastorale di Corridonia: "Spazio di incontro e carità"

Macerata, 8 maggio 2023 – “Sarà il cuore dell’azione pastorale e occasione di un fecondo scambio, religioso e sociale", così l’arcivescovo di Fermo, monsignor Rocco Pennacchio ha benedetto il nuovo centro pastorale di via San Giuseppe, che sorgerà nei locali dell’ex supermercato Lidl, proprio all’ombra del convento degli Zoccolanti. Di recente, infatti, c’è stata la consegna delle chiavi dalla "Lidl Italia" alla parrocchia dei santi Pietro, Paolo e Donato; ora bisognerà dar vita alla progettazione tecnica per uno stabile di circa 1.400 metri quadrati, da tempo abbandonato, teatro inoltre di atti vandalici. Il primo "mattone" è stato posto insieme ai giovani dell’Azione Cattolica, Scout e Focolarini che hanno animato una struttura resa realtà con il finanziamento Cei ed i contributi dell’8x1000. "È anche per i giovani questo spazio, e sarà sia di incontro che di carità", ha affermato don Fabio che ha poi accolto l’incontro diocesano della Pastorale giovanile in vista della Gmg di Lisbona. "Poniamo simbolicamente la nostra prima pietra – ha aggiunto Serenella Ruggieri del consiglio affari economici della parrocchia – per un progetto tanto ambizioso quanto desiderato, uno spazio dove si potranno svolgere attività pastorali e ricreative, senza dimenticare che accoglierà la nostra Caritas, eravamo da anni alla ricerca di locali adeguati". Un "miracolo" quasi, con interprete don Fabio Moretti come ribadito dal sindaco Giuliana Giampaoli. "La città riceve un regalo grazie alla caparbietà del nostro parroco. Saremo vicini nelle fasi successive, con l’obiettivo di rendere questo edificio, un luogo dove ricostruire relazioni sociali e senso di solidarietà". Incaricato del progetto di organizzazione funzionale del centro, è l’architetto Mario Montalboddi che ha illustrato con il video "Un cantiere per edificare la comunità" alcune idee. "Rappresenta una formidabile occasione di rigenerazione urbana – si legge –. Il centro pastorale polivalente è costituito da tre ambiti fondamentali: il primo, un salone che potrà accogliere circa 200 persone, poi un insieme di aule modulabili per esperienze di ascolto, e spazi dedicati a servizi amministrativi. La sede Caritas è nella parte sud ed impegna circa il 25% del fabbricato. Il progetto vuole caratterizzare soprattutto la facciata nord, che guarda il centro storico, con una vetrata che lo rende trasparente e proporlo infine con lo schermo dove si riflette lo skyline di Corridonia".