Nuovo centro per l’autismo: il progetto spacca la maggioranza

Sempre più spaccata la maggioranza sul progetto del centro per l’autismo. La proposta presentata dall’istituto Paolo Ricci è promossa anche da Forza Italia, dopo il via libera di Vince Civitanova. Sul fronte opposto, c’è il no di Fratelli d’Italia e del gruppo Lega più Civici e così rimane in stallo la variante che, dopo anni, ancora non riesce ad approdare in consiglio.

Forza Italia, che è anche il partito del sindaco, in una nota definisce la variante "necessaria per realizzare il centro per l’autismo a Civitanova Alta. Una scelta che non può più essere rimandata perché riguarda un problema concreto, quotidiano, urgente. La variante è a costo zero per il Comune, ma ha un valore umano incalcolabile. C’è solo da decidere se si vuole o meno agire. E Forza Italia dice sì. Con chiarezza, senza tentennamenti". Il progetto era a un passo dall’approdare in aula nell’ultima seduta consiliare, ma il passaggio è slittato e ora è cominciato alla luce del sole un braccio di ferro finora rimasto sotto traccia. Forza Italia invoca "spirito di collaborazione istituzionale" e definisce la variante "un esempio di programmazione". Il progetto promosso dall’istituto Paolo Ricci è definito "serio, urgente. Non è più tempo di rallentamenti o rinvii. È il tempo delle scelte vere. La politica seria si misura proprio su battaglie come questa: su ciò che serve, su ciò che costruisce. E noi ci siamo. Con determinazione, con una visione chiara: costruire oggi un futuro più giusto, più inclusivo per tutti".

Invece il gruppo Lega più Civici dà lo stop alla variante del Paolo Ricci: "No alla cementificazione di una delle aree più pregiate e naturalistiche a ridosso di Civitanova Alta". Giorgio Pollastrelli (foto), Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi, e con loro la segretaria cittadina della Lega Veronica Fortuna, osservano che "dopo anni di immobilismo, è legittimo chiedersi perché a pochi mesi dalle elezioni regionali parta la corsa ad approvare questa e una sfilza di altre varianti". Condividono dunque le perplessità di Fratelli d’Italia sui tempi incerti legati al progetto del Paolo Ricci e giudicano "intelligente la proposta di Marzetti di riqualificare lo Stella Maris per fini pubblici". Quanto alla politica urbanistica, "inopportuno portare oltre venti varianti in consiglio. Tutto ciò che è già previsto può andare avanti, ma per il resto dovranno essere i cittadini, con il voto alle prossime comunali, a decidere la direzione perché l’urbanistica non è una corsia preferenziale per pochi e non è una partita tra amici. Basta con fughe in avanti, a meno che Vince Civitanova e Forza Italia vogliano votare con la minoranza. Lo dicano con chiarezza. Perché quel voto, se arriverà, sarà una scelta politica netta e inequivocabile. La città saprà giudicare chi costruisce con serietà e chi gioca a fare il regista dietro le quinte strumentalizzando un bisogno di tante famiglie".