Nuovo centro polifunzionale per i volontari della Croce Rossa

Domani, alle 10, la Croce Rossa Italiana inaugura un nuovo centro polifunzionale a Valfornace, in via Don Luigi Orione (a Pievebovigliana). "Una struttura di circa 250 metri quadrati in totale – spiega il sindaco Massimo Citracca –, che ospiterà uno spazio h24 per i volontari e per il ricovero dei mezzi di soccorso, la nuova sede dell’Avis comunale, una piccola ludoteca, mentre una parte (95 metri quadrati) sarà riservata a eventi culturali e aggregazione sociale. Abbiamo deciso di intitolare il centro a Maria Ciccotti (1911-1992), pittrice e illustratrice, originaria proprio di Pievebovigliana nota per le sue xilografie e per aver dato vita, nel suo paese, negli anni ‘50 ad un laboratorio-scuola di tessitura a mano (caratteristica la tecnica dei liccetti). Sarà una struttura preziosa per Valfornace; è stata realizzata in particolare grazie alle donazioni di Esselunga e della Croce Rossa-comitato di Lucca, che subito dopo le scosse aveva avviato una raccolta fondi e Esselunga". La struttura è stata progettata in base ai principi degli edifici nZEB, ovvero a consumo energetico quasi nullo, per un’opera energeticamente sostenibile. In occasione del taglio del nastro, sarà consegnato un Dae per uso adulto-pediatrico, donato da Poste Italiane, dispositivo che integra la rete di cardioprotezione realizzata dalla Cri nelle aree del cratere. Parteciperanno il commissario Guido Castelli, il presidente della Cri Rosario Valastro e il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui.