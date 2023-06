Nuovo centro specialistico per bambini e ragazzi

di Barbara Palombi

È stato inaugurato a Civitanova, in via Carducci, il nuovo centro specialistico ‘Icaro’ realizzato dalla cooperativa sociale Pars. Il centro, avviato con l’accreditamento regionale, rappresenta un’importante strumento nella diagnosi e cura delle psicopatologie dei bambini e adolescenti. La struttura è seguita da un’equipe multidisciplinare formata da psicologi, psicoterapeuti, un neuropsichiatra infantile, un logopedista, un pedagogista e da un comitato scientifico guidato da Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e fondatore dell’istituto Minotauro di Milano e dal docente e psicoterapeuta Paolo Scapellato. "Siamo orgogliosi di poter inaugurare questa nuova attività – dichiara Nicoletta Capriotti, presidente della Pars – e di poter fornire un servizio di alta qualità che risponde a bisogni specifici. Il mondo giovanile necessita di un supporto qualificato e, questa nuova realtà, vuole offrire una risorsa concreta sul territorio". "Il centro Icaro rappresenta uno strumento di grande importanza – prosegue Gianni Giuli, direttore del Dipartimento dipendenze patologiche –. Grazie al lavoro svolto in sinergia dai soggetti pubblici e privati si possono dare risposte concrete a questo tipo di situazioni. E’ fondamentale programmare delle attività specifiche che affrontino queste problematiche in ogni sfaccettatura". "E’ un progettazione importante – sottolinea Pierpaolo Borroni, consigliere regionale – che si allinea a quella della Regione e rappresenta un prezioso strumento per tante famiglie che si trovano ad affrontare queste patologie". "L’amministrazione comunale sostiene l’attività della Pars – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – e stiamo cercando soluzioni anche per la sede di Civitanova Alta". All’interno della struttura verranno programmati anche interventi educativi a domicilio e un sostegno alla genitorialità con consulenze apposite. "Siamo soddisfatti di avere un nuovo servizio così importante – dichiara il sindaco Fabrizio Ciarapica –, abbiamo siglato un protocollo d’intesa con diversi enti perché vogliamo dare soluzioni concrete a queste problematiche". "Questo progetto è il frutto della lunga esperienza che la Pars ha maturato in questi anni – conclude la dottoressa Irene Costantini, direttrice del nuovo centro – ed è una risposta concreta ai bisogni rilevati in un territorio che è il fulcro della movida giovanile". Per informazioni: 344.0412003.