Nuovo codice, la stretta al volante spiegata da Valentini

"Il nuovo articolo 186, che regolamenta la guida sotto effetto di alcol, non ha modificato quanto si può bere prima di guidare. Mettersi al volante dopo aver fatto uso di stupefacenti, invece, viene punito con una sanzione da 1.500 a 6mila euro". Alberto Luigi Valentini, dirigente della polizia stradale di Macerata, ha spiegato in un partecipato incontro alla parrocchia Santa Madre di Dio le novità che la riforma del codice della strada ha introdotto. Gli articoli oggetto di disamina, sui 53 modificati dalla nuova legge, sono stati sostanzialmente il 186, il 187 e il 218. Valentini, su invito dell’Anps (Associazione nazionale polizia di Stato) guidata da Giorgio Iacobone, ha spiegato che "la riforma mira a rendere più sicure le strade. Nel Maceratese, nel 2024 ci sono stati una trentina di incidenti in più rispetto all’anno precedente. Le modifiche fondamentali non riguardano – ha chiarito – la regolamentazione della guida dopo aver bevuto. In questo frangente, le variazioni sono per chi è condannato in via definitiva per aver guidato ubriaco, per cui si dispone che alla patente vengano poste delle limitazioni; niente alcol e guida solo con veicoli dotati di alcolock, ossia uno strumento che certifichi che l’alcol nel sangue è zero". L’articolo 187, spiega il capo della stradale, è invece mutato: "Non si tiene più conto del parametro clinico, ossia le condizioni con le quali si è alla guida, ma di quello analitico, ossia se si è o meno fatto uso di stupefacenti rilevati da saliva o capelli. Chiunque rischia anche una revoca definitiva della patente e multe raddoppiate se si causano incidenti. Si può procedere anche alla confisca del mezzo. Se si viene sanzionati, sono previste visite mediche che, se confermano la positività alla sostanza, portano alla revoca della patente". Il codice della strada in vigore prevede anche, per far sì che non ci si distragga dalla guida, un inasprimento delle pene per chi viene sorpreso al cellulare se la macchina è in movimento, "anche se lo schermo impegna una sola mano" e, per tutelare i ciclisti o gli utenti deboli della strada, consente di "sorpassare solo se è possibile mantenere una distanza laterale di un metro e mezzo".

Lorenzo Fava