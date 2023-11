Nuovo corso al Cosmari. Rogante detta la linea:: "Lavorerò da tecnico, adesso tariffe più eque"

"Sono un tecnico, lavoro come tecnico. E sono lieto di essere stato scelto come presidente di questa realtà prestigiosa, essendo da sempre molto sensibile ai temi ambientali e un esperto di sicurezza. Sono a disposizione di tutti, nessuno escluso, per lavorare in sinergia". Si è presentato così, ieri in conferenza stampa, il neo presidente del Cosmari Massimo Rogante. Padre di tre figli, vive a Civitanova; è dottore di ricerca in ingegneria nucleare (università di Bologna) e maestro di pianoforte al conservatorio di musica "Rossini" di Pesaro, l’ingegnere da oltre trent’anni opera in particolare nella ricerca applicata (è considerato un pioniere di applicazioni industriali delle tecniche neutroniche). È autore e coautore di oltre 340 pubblicazioni e ha ottenuto importanti riconoscimenti e premi sia a livello nazionale che internazionale. Ieri Rogante, affiancato dal cda al completo, ovvero dal vicepresidente Giuseppe Giampaoli e dai consiglieri Manuele Pierantoni, Maria Elena Sacchi, Silvia Sbriccoli, e dal direttore generale Brigitte Pellei, ha ringraziato il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica per averlo proposto quale nuovo presidente e, per l’appoggio ricevuto, tutti i sindaci dell’assemblea dei Comuni soci. "Mi farà piacere incontrare gli amministratori di ogni paese, anche i più piccoli", ha aggiunto Rogante. Sul fronte impiantistica ha precisato che verificherà con i collaboratori "le possibilità di perfezionamento sia su quella esistente, comunque già eccellente, sia su quella da realizzare o in fase di progettazione". "Punto a fare molto affidamento sui giovani – ha detto –, d’altronde l’ambiente è destinato a loro. La filiera dei rifiuti parte dalle nostre case e i giovani possono far rispettare le regole. Di conseguenza un’attenzione particolare sarà dedicata anche alla comunicazione con i cittadini-utenti: verranno adottati i più efficienti veicoli di comunicazione. Sempre su questo piano, lavoreremo sulla qualità dei servizi erogati, anche utilizzando approcci moderni, orientati all’applicazione di una sempre più equa tariffazione". Il neo presidente ha evidenziato poi che ha già notato l’entusiasmo con cui lavorano i dipendenti Cosmari. E precisato che, nonostante sia di Civitanova, abbia da tempo un legame con la città e diversi amici a Tolentino (anche alla luce del fatto che per la prima volta dalla nascita di Cosmari, il Comune che ospita l’azienda è fuori dalla governance, questione sollevata dal Pd). "Ripeto – ha sottolineato –, nessuno sarà trascurato. È mio interesse fare sinergia con tutti, e quindi anche con Tolentino".

"Continuiamo a investire nell’impiantistica innovativa – ha ribadito il vicepresidente Giampaoli –, basti pensare al biodigestore con produzione di biometano. Stiamo lavorando sulle risorse energetiche rinnovabili". Sfuma quindi la speranza di Nuova Salvambiente; l’associazione ambientalista aveva confidato in un ripensamento sul progetto del biodigestore con il cambio al vertice della società. "Ovviamente non interromperemo l’iter per l’autorizzazione – ha concluso il direttore Pellei –, trattandosi tra l’altro di un progetto scelto insieme all’assemblea dei Comuni. Siamo nella fase finale: tra questa settimana e la prossima l’iter dovrebbe essere completato, poi la Provincia dovrebbe procedere con l’istruttoria".