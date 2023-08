Nuovo decreto e precari "Lavoro somministrato, così i dipendenti sono più vulnerabili"

di Lucia Gentili

"Il Decreto Lavoro sbandierato dal governo come una norma che combatte la precarietà, in realtà, rende i lavoratori e lavoratrici ancora più vulnerabili, pure nel settore della somministrazione di lavoro". Loredana Guerrieri di Nidil (Nuove identità di lavoro) Cgil Macerata (nella foto) porta alla luce un fenomeno che riguarda almeno una decina di aziende del Maceratese. Il lavoro somministrato è un rapporto in base al quale l’impresa utilizzatrice può richiedere la prestazione di uno più lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito albo informatico dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Guerrieri, perché il decreto non colpisce la precarietà?

"In questo settore, in cui appunto i lavoratori prestano attività in aziende utilizzatrici pur essendo assunti da agenzie per il lavoro, è stata aumentata ancora di più l’instabilità lavorativa, con le relative disuguaglianze. Basti pensare che, nonostante la presenza di notevoli tutele legali e contrattuali, a un lavoratore somministrata, come spesso registriamo anche nella provincia di Macerata, viene negata di fatto la fruizione dei diritti sociali, come il congedo per l’assistenza di familiari malati, di cui possono godere tutti i lavoratori e lavoratrici. Ciò può accadere perché se si ’convive’ a livello lavorativo con un continuo susseguirsi di contratti a termine, il potere o volere del lavoratore di usufruire di quei diritti viene meno di fronte al ricatto diretto o latente di non vedersi rinnovato o prorogato il proprio contratto. Questo talvolta non viene prolungato anche in presenza di vere e proprie forme di discriminazione".

Cosa succede con le modifiche normative apportate con il nuovo decreto?

"Non hanno cambiato sostanzialmente i tempi massimi trascorsi i quali un contratto deve essere trasformato a tempo indeterminato. Ma hanno introdotto la regola secondo cui l’obbligo di apporre le causali – dopo 12 mesi di contratto – deve essere applicato solo per tutti i contratti a termine stipulati oltre il 5 maggio 2023. Cancellando così il periodo pregresso. Ciò significa che per i contratti stipulati in data antecedente e sui quali sarebbe dovuta essere già apposta la causale (cioè la motivazione con cui viene stipulato un contratto a termine piuttosto che a tempo indeterminato), si azzera tutto. Inoltre l’obbligo di apporre la causale sorge dopo i primi 12 mesi e questo fa sì che agenzie e aziende abbiano una maggiore libertà rispetto al passato di stipulare contratti anche cortissimi (di pochi mesi o addirittura giorni). E che un lavoratore possa arrivare ad avere, nel corso dei 12 mesi, un numero altissimo di contratti. Invece prima l’obbligo di causale sorgeva fin dal primo rinnovo. Inoltre nel computo delle percentuali massime di utilizzo di lavoro somministrato non sarà più presente l’apprendistato. Ciò fa aumentare il numero di somministrati da poter utilizzare".

Quali sono le conseguenze per i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (che rientrano in una casistica individuata da un regolamento europeo)?

"Non rientrano nel computo delle percentuali massime di utilizzo di lavoro in somministrazione. E anche questo porta ad una situazione tale che in alcune aziende vi siano più lavoratori somministrati che direttamente assunti dalla ditta utilizzatrice. Tale usoabuso di lavoratori svantaggiati rende ancora più vulnerabile il settore. Un’ulteriore conferma che questo nuovo decreto, soprattutto sul fronte della somministrazione di lavoro, non ha contribuito che a peggiorare la situazione di tanti lavoratori del Maceratese, che diventeranno ancora più deboli e "ricattabili" dai datori".