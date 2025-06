Nuovo direttivo al Circolo tennis. Massimiliano Guzzini è presidente

Si rinnova il direttivo del Circolo tennis Francesco Guzzini di Recanati: alla presidenza, Massimiliano Guzzini succede al padre Adolfo che, comunque, continuerà ad affiancarlo nella gestione dell’impianto recanatese. Accanto a loro Maria Mattutini Guzzini, vedova di Giannunzio Guzzini, in veste di presidentessa onoraria, e Giacomo Camilletti, vice presidente. "Sono onorato di assumere questo incarico – ha dichiarato Massimiliano Guzzini, già presidente della Fratelli Guzzini –. Questo circolo è stato fortemente voluto dalla mia famiglia, che se n’è sempre occupata con passione ed entusiasmo facendolo diventare un luogo di sport, di socialità e di formazione per i giovani atleti che da sempre lo frequentano e dando visibilità alla nostra città nei circuiti tennistici nazionali e internazionali".

Nato negli anni ’70, il circolo ha origini legate ai campi sui terreni dell’azienda Fratelli Guzzini, dove inizialmente giocavano dipendenti e dirigenti. Dopo la prematura scomparsa di Francesco Guzzini nel 1987 il padre, Giannunzio, decise di potenziare la struttura intitolandola al figlio, costruendo 4 campi e rafforzando la scuola. "È stato un privilegio presiedere questo circolo per tanti anni e portarlo a diventare un punto di riferimento per il tennis dilettantistico – ha aggiunto Adolfo Guzzini –. Ringrazio tutte le persone che mi hanno affiancato in questa bellissima esperienza a partire da Claudio Regini, vice presidente, per 42 anni un collaboratore e un amico prezioso che ha condiviso con me tutti i successi e le sfide vissute". A Regini è stato donato un diploma e conferito il titolo di socio benemerito. Il circolo ha 4 campi in cemento, tra i primi in Italia, un ristorante di alta cucina e una palestra aperta anche ai non soci. Oltre 100 allievi seguono corsi annuali.